«والى»: 9 مراكز توجيه تابعة للوزارة تستقبل حالات التحرش

أصدرت وزير التضامن الاجتماعي، غادة والى، الخميس، قرارا بتعديل لائحة نظام العمل بمراكز استضافة وتوجيه المرأة، التابعة للوزارة، بما يتيح فتحها أمام استقبال واستضافة حالات التحرش الجنسي، مع توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية لها.

كما وجهت الوزيرة إلى اتخاذ ما يلزم إزاء قضية التحرش الجنسي وخطورتها وسبل التعامل معها، ضمن نشرات التوعية التي تتم في مشروعات المرأة، ودمجها ضمن محاور ندوات التوعية لمناهضة التحرش الجنسي والتركيز على ترسيخ القيم الدينية، موضحة أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار إستراتيجية الرعاية والتمكين التي تنفذها الوزارة للمرأة المصرية، وتمشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة.

وأضافت «والى» أن مراكز استضافة المرأة والبالغ عددها 9 مراكز في 8 محافظات تعد أحد آليات العمل بالوزارة لتحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي ليس لها مأوى، والتي بحاجة لتقديم المشورة اللازمة مع توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية.