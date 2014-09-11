تعيين ابراهيم عبد المنعم رئيسا لمصلحة الرقابة الصناعية

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين إبراهيم عبد المنعم فؤاد المناسترلى رئيسا لمصلحة الرقابة الصناعية بالدرجة الممتازة بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( شئون الصناعة ) لمدة عام.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بيان لها اليوم إلى أن القرار يأتي فى إطار سياسة وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للدفع بالكفاءات والكوادر الشابة المتميزة للمساهمة فى تطوير منظومة الصناعة والتجارة المصرية وتم الإختيار وفقا لمعايير الكفاءة والأداء لانتقاء أفضل العناصر لمنحها الفرصة الكاملة لتنمية وتحديث منظومة العمل والأداء داخل أروقة الوزارة خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدم لجميع المتعاملين مع الوزارة في مختلف القطاعات والمصالح والهيئات التابعة .

أ ش أ