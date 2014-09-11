أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تعيين ابراهيم عبد المنعم رئيسا لمصلحة الرقابة الصناعية

Google+ Print
تعيين ابراهيم عبد المنعم رئيسا لمصلحة الرقابة الصناعية تعيين ابراهيم عبد المنعم رئيسا لمصلحة الرقابة الصناعية

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين إبراهيم عبد المنعم فؤاد المناسترلى رئيسا لمصلحة الرقابة الصناعية بالدرجة الممتازة بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( شئون الصناعة ) لمدة عام.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بيان لها اليوم إلى أن القرار يأتي فى إطار سياسة وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للدفع بالكفاءات والكوادر الشابة المتميزة للمساهمة فى تطوير منظومة الصناعة والتجارة المصرية وتم الإختيار وفقا لمعايير الكفاءة والأداء لانتقاء أفضل العناصر لمنحها الفرصة الكاملة لتنمية وتحديث منظومة العمل والأداء داخل أروقة الوزارة خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدم لجميع المتعاملين مع الوزارة في مختلف القطاعات والمصالح والهيئات التابعة .

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا