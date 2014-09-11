“حزب الإصلاح والنهضة” يحضر مؤتمر “الدليل الإرشادي لمواجهة جرائم التعذيب”‎

حضر ممثلون عن حزب الإصلاح والنهضة، مؤتمر الإعلان عن إطلاق أول دليل إرشادي مصري موجه إلى وكلاء النيابة والقضاة، حول أصول التحقيق والمحاكمات في جرائم التعذيب واستعمال القسوة، في حضور كل من المحامي نجاد البرعي، رئيس “المجموعة المتحدة”، والمستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة إستئناف القاهرة، والمستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار رضا محمود، رئيس نيابة النقض، والمستشار أحمد أبو النجا، وكيل النائب العام، والدكتور ماجد همام، مدير عام الطب الشرعي.

من جانبها قالت منار زكريا، عضو أمانة التنظيم والعضوية بمحافظة القاهرة، أن هذا المؤتمر يمثل نقلة بالنسبة لحقوق الانسان فى مصر. مؤكدة على أنه يعتبر خطوة هامة في اتجاه تعزيز جهود القضاء لمكافحة جرائم التعذيب في مصر.

الجدير بالذكر أن حزب الإصلاح والنهضة كان قد تلقى دعوة من “المجموعة المتحدة” لحضور مؤتمر الإعلان عن إطلاق الدليل الإرشادي الموجه إلى وكلاء النيابة والقضاة حول أصول التحقيق والمحاكمات في جرائم التعذيب.