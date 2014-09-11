قيادي بالحركة الوطنية يتقدم بمشروع للحكومة لنشر الوعي بالجامعات ومواجهة العنف

وأعلن القيادى بالحركة الوطنية عن تقديمه لمشروع لمجلس الوزراء يتضمن ثلاث محاوروهى، محور تنمية قدرات الممارسة للاجيال القادمة التعاون و التشارك السياسي بين التيارات ،محور اجتماعي لمعالجة وضع الاحتقان و الاستقطاب بين التيارات الغير ارهابية ، محور التوعية و التنمية المعرفية التمكين و الحث على المعرفة .

وتابع مروان فى بيان له اليوم ، أن المشروع الذى سيتقدم به لرئاسة الوزراء يمكن تفعيلة من خلال قرار وزاري بتشكيل لجنة متخصصة ” لجنة تطوير العمل العام و العمل السياسي بالجامعات” على أن يتم تشكيل اللجنة من القيادات الحزبية الشابة و متوسطة العمر و تكون اللجنة تابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة الشباب و باشراف رئاسة الوزراء.