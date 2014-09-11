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قيادي بالحركة الوطنية يتقدم بمشروع للحكومة لنشر الوعي بالجامعات ومواجهة العنف

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قيادي بالحركة الوطنية يتقدم بمشروع للحكومة لنشر الوعي بالجامعات ومواجهة العنف قيادي بالحركة الوطنية يتقدم بمشروع للحكومة لنشر الوعي بالجامعات ومواجهة العنف

قيادي بالحركة الوطنية

 وأعلن القيادى بالحركة الوطنية عن تقديمه  لمشروع لمجلس الوزراء  يتضمن ثلاث محاوروهى، محور تنمية  قدرات الممارسة للاجيال القادمة  التعاون و التشارك السياسي بين التيارات ،محور اجتماعي لمعالجة وضع الاحتقان و الاستقطاب بين التيارات الغير ارهابية ، محور التوعية و التنمية المعرفية التمكين و الحث على المعرفة .

 وتابع مروان فى بيان له اليوم ، أن المشروع الذى سيتقدم به لرئاسة الوزراء يمكن تفعيلة من خلال قرار وزاري بتشكيل لجنة متخصصة ” لجنة تطوير العمل العام و العمل السياسي بالجامعات” على أن يتم تشكيل اللجنة من القيادات الحزبية الشابة و متوسطة العمر و تكون اللجنة تابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة الشباب و باشراف رئاسة الوزراء.

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