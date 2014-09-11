بالصور…وفد نقابة معلمي أسوان وجامعتى القاهرة والمنصورة فى زيارة لقناة السويس الجديدة
أستقبلت قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس، وفود من مختلف قطاعات ونقابات وهيئات مصر، منها نقابة المعلمين بأسوان والذى قضى نحو 48ساعة فى الطريق من أسوان إلى القناة .
ووزع أعضاء النقابة البلح والعجوة والمأكولات على العاملين بالمشورع وسط هتافات تحيا مصر والله أكبر، كما زار وفد هندسة مايو القناة وتفقدوا مواقع الحفر رافعين صور الرئيس السيسى وعلم مصر .
وأستقبلت القناة وفد من شباب بئر العبد بشمال سيناء ووفد من موظفى القوافل الطبية برئاسة الدكتور جمال شحاتة والذى قدم الأدوية والعلاجات المجانية للعاملين ولمجمع العيادات بالقناة .
ووصل إلى مقر القناة أيضاً وفد من موظفى جامعتى القاهرة والمنصورة، وحرص الجميع على التقاط الصورالتذكارية مع العاملين وبالمنصة الرئيسية للمشروع .