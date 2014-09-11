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بالصور…وفد نقابة معلمي أسوان وجامعتى القاهرة والمنصورة فى زيارة لقناة السويس الجديدة

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الوفود بموقع القناة

الوفود بموقع القناة

أستقبلت قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس، وفود من مختلف قطاعات ونقابات وهيئات ، منها نقابة المعلمين بأسوان والذى قضى نحو 48ساعة فى الطريق من أسوان إلى القناة .

ووزع أعضاء النقابة البلح والعجوة والمأكولات على العاملين بالمشورع وسط هتافات تحيا مصر والله أكبر،  كما زار وفد هندسة مايو القناة وتفقدوا مواقع الحفر رافعين صور الرئيس السيسى وعلم مصر  .

وأستقبلت القناة وفد من شباب بئر العبد بشمال سيناء ووفد من موظفى القوافل الطبية برئاسة الدكتور جمال شحاتة والذى قدم الأدوية والعلاجات المجانية للعاملين ولمجمع العيادات بالقناة .

ووصل إلى مقر القناة أيضاً وفد من موظفى جامعتى القاهرة والمنصورة، وحرص الجميع على التقاط الصورالتذكارية مع العاملين وبالمنصة الرئيسية للمشروع .

 

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