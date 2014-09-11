مصدر أمريكي: السعودية توافق على تدريب “مقاتلين سوريين معتدلين” لمواجهة داعش

أعلن مسؤول أمريكي، الخميس، حسب “رويترز”، أن المملكة العربية السعودية وافقت على استضافة معسكرات تدريب لمن سموهم بـ “مقاتلي المعارضة السورية المعتدلين”، وذلك في اطار استراتيجية موسعة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لقتال متشددي الدولة الإسلامية الذين استولوا على أجزاء كبيرة من أراضي سوريا والعراق .

وذكر المسؤول للصحفيين: “ما لدينا الآن هو تعهد من المملكة العربية السعودية…بأن تكون شريكا كاملا معنا في ذلك الجهد بما في ذلك استضافة البرنامج التدريبي .”

وظهر القرار السعودي بعدما تحدث أوباما هاتفيا يوم الأربعاء الماضي مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز .

> وقال البيت الأبيض “اتفق الزعيمان على ضرورة وجود معارضة سورية أكثر قوة للتصدي لمتطرفين مثل تنظيم “الدولة الإسلامية” وأيضا لنظام الأسد الذي فقد كل شرعيته .”

هذا وزار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بغداد يوم أمس الأربعاء حيث أيد خطط رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي لإصلاح علاقات بغداد مع السنة والأكراد وقال إن العراق شريك في الحرب ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية .

ويصل كيري إلى السعودية، اليوم الخميس، قادما من عمان في إطار جولته بالشرق الأوسط لحشد الدعم لبناء تحالف ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وسيجري كيري في السعودية محادثات مع مسؤولين كبار من مصر وتركيا والأردن ومجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر .

وكان وزراء الخارجية العرب اتفقوا يوم الأحد على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”.