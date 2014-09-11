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الموافقة على إنشاء وادي التكنولوجيا على مساحة 100 فدان بالإسماعيلية

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الموافقة على إنشاء وادي التكنولوجيا على مساحة 100 فدان بالإسماعيلية الموافقة على إنشاء وادي التكنولوجيا على مساحة 100 فدان بالإسماعيلية

أعلن اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية أنه تم الموافقة على إنشاء منطقة تكنولوجية بشرق قناة السويس وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق توطين مشروعات جديدة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليا ودوليا والعمل على جذب المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة.

صرح بذلك المهندسة نعيمة محمد محب مدير عام مشروع وادى التكنولوجيا بالاسماعيلية وأضافت أنه جارى إعداد المخطط العام والدراسات الهندسية للمشروع الجديد بمعرفة أحد أشهر المكاتب الاستشارية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات.

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