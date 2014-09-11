الصحة تتلقى عرضا من الحكومة الامريكية بـ٣٥ مليون دولار لمكافحة فيروس سي

تلقى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة عرضا برغبة الحكومة الأمريكية فى دعم الحكومة المصرية بمنحة قدرها ٣٥ مليون دولار لمكافحة فيروس سى والوقاية منه ، من خلال فريق عمل مشترك ما بين مركز الوقاية من الإمراض بأمريكا، وخبراء مصريين فى هذا المجال ، ويعتبر العرض ارتباط مبدئى لمعرفة أفضل الوسائل لمكافحة المرض وأفضل الحلول للقضاء على الفيروس .. جاء ذلك اليوم خلال استقبال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان لوفد دبلوماسي اقتصادي امريكى ضم السفير توماس شانون مستشار وزير الخارجية الأمريكي، وديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكي المعنى بالقضايا الاقتصادية والتجارية، واليزابيث شورتينو مدير مكتب شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية، وآن باترسون ممثل هيئة المعونة الأمريكية، وجون جيليستاد رئيس وحدة البحوث الطبية بالبحرية الأمريكية فى مصر .

ووجه وزير الصحة تعازيه للشعب الأمريكى فى الذكرى الـ ١٣ لتفجيرات ١١ سبتمر ، مؤكدا أن الارهاب لادين له.

وأشار الى أن الاجتماع يساعد على إنشاء حوار تعاون بناء بين مصر والولايات المتحدة الامريكية فى مجال العلاقات الصحية والتنموية بشكل عام ، لافتا الى تحقيق نجاح فى تطور الخدمات الصحية فى مصر يتطلب الى جانب الجهد الحكومى شركاء دوليين داعمين بشكل مستمر للقطاع الصحى.

وأوضح ان مصر بحكم كونها دولة فى حالة تحول وصعوبات إقتصادية، فأنها تعانى من أثار كبيرة للأمراض المعدية وغير المعدية، ومن أهم هذه الصعوبات الوقاية من الإصابة بفيروس سى، والتحكم فى معدلات الإصابة به ، كذلك من اهم الأولويات هو الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف ان التحكم فى التدخين .. وتحسين نمط الحياة والخصائص السكانية تعد أيضا من أهم اولويات وزارة الصحة ، خصوصا وأن اكثر من ٨٠٪ من معدل الوفيات فى مصر يرجع الى أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض أخرى غير معدية.

وأشار الى أن تلقى الدعم التقنى من الدول ذات التجارب الناجحة فى مجال السياسات الصحية الناجحة مثل الولايات المتحدة سيكون مهما ومفيدا جدا لمصر ، ليس فقط فى مجال الامداد بالدعم التقنى للمشروعات والبرامج المصرية ولكن من خلال بناء القدرات لتسريع وتيرة الإصلاح والانجاز بشكل أكبر.

وعلى صعيد آخر أوضح جون جيليستاد رئيس وحدة البحوث الطبية بالبحرية الأمريكية فى مصر ان معامل النامرو ٣ فى مصر اقتربت من المراحل الاخيره لتشخيص مرض الايبولا عن طريق تحليل جديد، حيث ان هذا التشخيص غير متوفر الا فى دولتين فى العالم .