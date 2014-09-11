كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة تحصل على جودة التعليم والاعتماد

وافق مجلس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، على اعتماد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة.

وقال علاء بلبع عميد الكلية ، إنه تم تفعيل خطوات التطوير من تحديث البنية الأساسية للكلية وتطوير العملية التعليمية وتطوير وتحديث المعامل البحثية والطلابية والخدمات المجتمعية وتفعيل وتنفيذ جميع الخطط السابقة لمشروعي (QAAP) و (CQAP) .

كما أشار بلبع إلى تحفيز فريق العمل بوحدة ضمان الجودة بالكلية وفرق العمل المعنية بالجودة بالأقسام العلمية والإدارية ومختلف قطاعات الكلية لاستمرار العمل والمزيد من الإعداد وتنفيذ خطط التطوير .

كما أكد على التحديث المستمر للموقع الإلكتروني للمكتبة مع إضافة محرك بحث جوجل للموقع لتسهيل البحث عن محتويات الموقع ، ورفع خطط البحث الجاري إعدادها من طلاب الدراسات العليا والمعتمدة من مجلس الكلية اعتبارا من عام 2013 وحتى الأن.

وقد تم رفع أبحاث أعضاء هيئة التدريس المنشورة دوليا في الفترة من 2011 – 2013 علي الموقع الإلكتروني للمكتبة والانتهاء من إنشاء نظام الميكنة ” MIS ” والبدء في التدريب علي برامج الميكنة للمسئولين بإدارتي الدراسات العليا وشئون الطلاب استعدادا لتفعيل النظام.

وصرح بلبع بأنه تم مشاركة الكلية في مشروع الفهرس الموحد للجامعات المصرية لإدخال بيانات مقتنيات المكتبة من كتب ورسائل علمية ، كما تم رفع مستخلصات أبحاث المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة في مارس 2014 ، والمشاركة في تصنيف الرسائل الجامعية لعام 2014 باستخدام خطة تصنيف ديوي العشري تمهيد لإدخال بياناتها علي الفهرس الموحد للجامعات المصرية، وكتابة كتيب البحث العلمي الخاص بمعيار البحث العلمي بإدارة الجودة.

أ ش أ