وزير العدل: القضاة لن يهدأ لهم بال حتى يتم القصاص من قتلة نجل المستشارالمورالى

أعرب المستشار محفوظ صابر وزير العدل عن خالص عزائه وعزاء الأسرة القضائية، لأسرة المغفور له محمد محمود السيد المرلي، نجل المستشار محمود المرلي، والذي كان قد استشهد برصاصة غادرة على يد أحد الإرهابيين الجبناء، وذلك أمام منزل الأسرة بمدينة المنصورة بالأمس.. مؤكدا أن قضاة مصر لن يهدأ لهم بال حتى يتم القصاص من مرتكبي هذا العمل الإجرامي.

وأكد وزير العدل لأسرة الفقيد الراحل خلال زيارته لهم اليوم بمنزلهم بالمنصورة، حيث قدم لهم واجب العزاء، أن الإرهابي الذي قام بارتكاب تلك الجريمة النكراء، فقد الاخلاق التى تدعو إليها الأديان السماوية وكل رحمة أمر بها الله ورسوله وكل انتماء إلى الوطن وأهله.

وقال: “إننا كقضاة لن نقول إلا كما قال سيد الخلق رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لفراقك يا محمد لمحزونون”.. مشيرا إلى أن قضاة مصر سيظلون أبدا رافعين قامتهم العالية إلى عنان السماء، مُصرين علي صُون الأمانة التي يحملونها، وأحكامهم كانت وستظل نصرة للحق ونبراسا من عدالة السماء ولن يثنيهم عن ذلك إرهاب خائن أو قول مغرض أيا ما كان القصد من ذلك سواء كان القضاه أو غيرهم عن عمد أو غير عمد من أهل مصر .

وأكد وزير العدل أن القضاء هو أيقونة هذا الوطن ودرته النادرة، وأن ضحية الإرهاب الذي سقط شهيدا ابن لنا جميعاً ونواسى أنفسنا في فقده ونحتسبه عند الله في جنات النعيم ونسأل لوالديه الصبر والسلوان.. وأنه لن يهدأ لنا بال حتى يقتص بعدالة السماء من المجرمين مرتكبي هذا الحادث الأليم.

أ ش أ