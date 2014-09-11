ضبط 9 طن سلع تموينة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء خلال شهر بأسيوط

تمكنت مباحث التموين بمحافظة أسيوط خلال الشهر الماضي من تحرير 923 قضية تموينية لقضايا إتجار في السلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء تقدر بـ8طن و822كيلو .

قال العميد عصام ابوشقة مدير مباحث التموين بأسيوط، أن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين جمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق ، واستخدام اسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وآخرى للبيع بأزيد من السعر الرسمي ولعدم الاعلان عن الأسعار ، ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، لإدارة منشأة بدون ترخيص ، وجمع وصرف في حصة تموينية ، وقضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن ومخالفة صحية وتوقف عن انتاج الخبز وعدم انتظام سجل الدقيق وقضايا لعدم الاحتفاظ بميزان حساس ،وعرض للبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وقضية أخرى متنوعة .

وأوضح أن الحملات التموينة مستمرة بناءاً على تعليمات اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط بتكثيف وتشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والاسواق وذلك للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وأضاف ابوشقة أنه تم ضبط 6طن دقيق بلدي مدعم و2طن خبز بلدي مدعم مجفف ، و513كيلو دواجن ولحوم ومشتقاتها مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي ، و110لتر بنزين80مدعم ، وو290كيلو أرز بدون بيانات ناقص الوزن ، و16كيلو ملبس وحلوى فاسدة غير صالحة للاستخدام ، و103كيلو كيلو لحوم بلدية دذبوحة خارج المجازر وغيرها من المضبوطات بالإضافة إلى 23 اسطوانة بوتاجاز منزلية .

وأشار مدير مباحث التموين بأسيوط إلى ضبط 1011عبوة مختلفة الأنواع ومنتهية الصلاحية 270قضية تم ضبط خلالها على كل من ( 235عبوة مستحضرات تجميل ، و120كيس شيبسي ، و152قطعة كيك ، 60باكو أعشاب ، 64دهانات ) وغيرها من المضبوطات .