إحالة طاقم «القاطرة الغارقة» بالإسكندرية للتحقيق.. ولجنة لمعرفة سبب الحادث

قررت نيابة الميناء بالإسكندرية، الخميس، تشكيل لجنة لتحديد سبب غرق قاطرة بميناء الدخيلة بالاسكندرية .

كان اللواء هاني شاكر، مدير مباحث ميناء الإسكندرية، تلقى بلاغًا بغرق القاطرة «الدخيلة 6» فور تحركها بميناء الدخيلة، وانتقل رجال الأمن والمسطحات إلى موقع الحادث، وتمكنوا من إنقاذ طاقم القاطرة المكون من 5 أفراد.

وأمر اللواء عادل ياسين حماد، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بإجراء تحقيق موسع، لتحديد أسباب غرق القاطرة، وقرر إحالة أفراد طاقمها والمسؤولين عن إدارة الخدمات البحرية بميناء الدخيلة وإدارة الحركة بالميناء للتحقيق.

وكشفت التحريات أن رئيس القاطرة تحرك بها بدون أي تعليمات تصدر له أو إشارة بـ«الاسلكي» من الخدمات البحرية، لتنفيذ أغراض محددة أو القيام بأعمال قطر للسفن.

وتبين من المعاينة المبدئية وجود ثقب بجسم القاطرة أدى لغرقها، وأن القاطرة «الدخيلة 7» تحركت لإنقاذ القاطرة التي غرقت ولكن دون جدوى.