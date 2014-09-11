المفتي يطالب الحجاج الالتزام بالوصايا الشرعية

قدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التهنئة إلى حجاج بيت الله الحرام الذين مَنَّ الله عليهم وأكرمهم بالتوفيق للسفر للأراضي المقدسة، والفوز بهذه النعمة العظيمة التي تهفو قلوب الكثيرين إلى الوقوف على منازل الوحى ومشاعر الدين، ويشتاقون إلى ديار سيد المرسلين ومثوى خاتم النبيين، صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال المفتي، في كلمة له، الخميس، إنه يجب على الحاج شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن يعلم أن من صفات الشكر وعلامات القبول توفيق الله لحسن أداء العبادات والمناسك والتحلي بالآداب الإسلامية للفوز بحج مبرور وسعى مشكور وتجارة لن تبور حتى يرجع من حجه كيوم ولدته أمه.

وطالب مفتي الجمهورية حجاج بيت الله بمناسبة بدء مناسك الحج بضرورة الالتزام بالوصايا الشرعية، وعدم الوقوع في المخالفات والممارسات الخاطئة التي يتهاون فيها الكثير، والمتمثلة في التخلف وعدم الالتزام بمواعيد العودة، ولوائح تحديد أعداد الحجيج التي جاءت للمصلحة العامة، وحفاظًا على سلامة الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك في سهولة ويسر.