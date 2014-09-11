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إغماءات أمام مديرية التعليم بدمياط في اليوم الثاني للتقدم لمسابقة «المعلمين»

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توافد المئات من الخرجين، صباح الخميس، على مديرية التربية والتعليم بدمياط، لتقديم أوارقهم في مسابقة تعيين المعلمين الجدد، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح في عيد المعلم.

وسادت حالة من الغضب الخرجين، لسوء التنظيم، ووجود مكان واحد فقط للتقديم، وتعرض الخريجات للمضايقة وسط حالات من الإغماء منهن، بسبب الزحام الشديد.

وتسلق المئات «سور» المديرية، وكاد أن يتحطم «كشك» العلاقات العامة من الزحام، وسط غياب أمني من مديرية أمن دمياط.

وتسبب الزحام في غلق مدخل المديرية، وساد الارتباك العمل داخل إدارات ديوان المديرية، وسط استياء الموظفين، وأولياء الأمور وطالبوا بفتح منافذ لتلقي الطلبات في الإدارات التعليمية بأنحاء المحافظة.

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