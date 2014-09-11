ميلا كونيس تحظى بمعاملة خاصة ورومنسية قبل الولادة

بالرغم من أن صحة النجمة العالمية Mila Kunis لم تعد تسمح لها بالتجول كثيراً، لأنها تنتظر إستقبال مولودها الأول خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أن ذلك لم يمنعها من الإستمتاع ببعض اللحظات الرومنسية مع خطيبها الممثل Ashton Kutcher.

فقد إلتقطت عدسات المصورين يوم الأحد الماضي صوراً لـ Kunis و Kutcher خلال توجههما لتناول العشاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ومن الواضح أن Mila كانت تحظى بمعاملة خاصة من قبل حبيبها النجم البالغ من العمر 36 عاماً، والذي ينتظر بفارغ الصبر ولادة طفله الأول.

وفي هذا الإطار، كشفت إحدى المصادر الصحفية أن الممثل العالمي Ashton Kutcher يتابع تحضيرات الولادة بأدق تفاصيلها، لدرجة أنه زار المستشفى مرتين هذا الأسبوع، ليرى كم سيستغرقه نقل Mila عندما يحين موعد ولادتها.

يذكر أنَ خطوبة Kunis وKutcher تمت في 27 شباط / فبراير من العام الحالي، بعد علاقة حب قوية بدأت في العام 2012.

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