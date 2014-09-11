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1200 فرصة وظيفية لخريجات كلية التقنية بالرياض

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    تنظم الكلية التقنية للبنات بالرياض، اليوم (الخميس)، الملتقى الثاني للتوظيف بالتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة، ابتداءً من الساعة الرابعة وحتى ال 10 مساء بمقر الكلية.

وأوضحت عميدة الكلية لولوه بنت مطلق الحارثي، أن الملتقى جذب أكثر من 1200 فرصة وظيفية للخريجات اللاتي بلغ عددهن العام المنصرم 399 خريجة، مؤكدة ضرورة حضور الخريجات، إلى الملتقى الذي يعد فرصة للباحثات عن عمل، للاطلاع على ما تقدمه الشركات من فرص وظيفية، وهو خطوه عملية لاستقبال الراغبات الجادات في الحصول على وظيفة، وأشادت بالدور الكبير الذي قام به مكتب شؤون الخريجات في الكلية لإقامة هذا الملتقى.

يصاحب الملتقى ورشا تدريبية للخريجات بالتعاون مع شركة بيت جدارة الإعمال وشركة طاقات علم تؤهلهم للانطلاق لسوق العمل.

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