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‏ترقية مسلط العتيبي للثالثة عشرة

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‏ترقية مسلط العتيبي للثالثة عشرة ‏ترقية مسلط العتيبي للثالثة عشرة

    صدر قرار ترقية رئيس بلدية الحائر بأمانة منطقة الرياض المهندس مسلط فالح العتيبي إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وأعرب المهندس العتيبي عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ولمعالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل على هذه الثقة، متمنياً أن يكون عند حسن الظن. ويعتبر العتيبي من الكوادر العلمية والعملية التي لها خبرة طويلة في الأمانة.

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