مديرو إدارات التربية يطلعون على جهود برنامج «إنجاز»

اجتمع مديرو التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم أمس الأول ضمن برنامج حفل «انجاز السعودية» والمقام في فندق الهيلتون في جدة، للاطلاع على جهود البرنامج والشراكة الإستراتيجية مع التربية والتعليم، وبحضور عضو مجلس إدارة انجاز السعودية المهندس عبدالله رحيمي، الذي أكد في كلمته أن البرنامج يركز على العنصر البشري وتطويره إيماناً منها بأن نشر الوعي وتطويره يتطلب جهداً كبيراً.

وأضاف رحيمي أن تطوير العنصر البشري لا يقتصر على المناهج فقط، بل يتطلب كثيرا من الجهد من جميع الوزارات لتطوير منتج يخدمنا مستقبلاً، ومؤسسة انجاز السعودية إنما هي نافذة للمساعدة في زيادة الوعي ومساعدة الشباب والتعاون مع الجهات الحكومية والجامعات لتحديد النافذة التي تحدد مساره الطالب العملي.

وأوضح المهندس عبدالله رحيمي، أنه بقدر احتياجنا للمهندس والطبيب نحتاج أيضاً إلى المهن الأخرى وتطويرها في مجتمعنا، ونحتاج أيضاً إلى العصاميين من الشباب لتحقيق هذه الأهداف لخدمة الوطن، كما أنني سعيد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم لهذا البرنامج، وكذلك اعتبار أن برنامج انجاز شريك في تطوير التعليم في المملكة، وسعيد أيضا بمشاركة مختلف الجهات وعلى رأسها وزارة العمل، وكذلك فخور بأعمال إنجاز في زيادة عدد المتطوعين، وثقة الرعاة والشركات التي أصبحت تزيد الدعم بعد أن لمست نتائج كبيرة من المشروع، كما أن أعداد الداعمين في تزايد كبير.

كذلك لقد سررت بتأسيس اللجنة المشتركة بين البرنامج ووزارة التربية والتعليم وهي شراكة مهمة لتكون مصدر تطوير البرنامج ومحاولة الوصول إلى ردود الفعل وتطويرها وأيضاً مقابل أعضاء مجلس إدارة البرنامج بشكل دوري، والالتزام بالعملية التطوعية، وإيماناً بعملية العنصر البشري.