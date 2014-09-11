أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حمد بن عيسي أثناء لقائه لعمرو موسي : البحرين تقف ملكا وحكومة وشعبا إلى جوار مصر

Google+ Print
حمد بن عيسي أثناء لقائه لعمرو موسي : البحرين تقف ملكا وحكومة وشعبا إلى جوار مصر حمد بن عيسي أثناء لقائه لعمرو موسي : البحرين تقف ملكا وحكومة وشعبا إلى جوار مصر

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آلِ خليفة ملك مملكة البحرين السيد عمرو موسى مساء أمس وذلك بقصر الصخير بالبحرين، بحسب بيان أصدره اليوم المكتب الإعلامي لموسى.

رحب جلالة الملك بالسيد عمرو موسى بمناسبة زيارته للمملكة بدعوة من معهد السلام الدولي وجمعية الصحفيين البحرينية، مشيدا بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البحرين ومصر مثمنا المواقف المشرفة لمصر تجاه مملكة البحرين ودورها الريادي في خدمة قضايا الأمة العربية وتوحيد المواقف العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وأكد الملك أن البحرين تقف ملكا وحكومة وشعبا إلى جوار ، وأن العالم العربي صح ما صحت مصر، ويجب أن نعمل جميعاً حتى تعود مصر إلى مكانها ومكانتها في المنطقة والعالم.

ومن جانبه أكد موسى أن مصر ماضية في إعادة البناء، وأن النجاحات التي تحققت بالفعل من كتابة دستور عصري يليق بالقرن الحادي والعشرين، وانتخاب رئيس جديد يلتف حوله الشعب، تدفع بمصر نحو الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق وإجراء الانتخابات النيابية.

وجرت مناقشة عدد من المستجدات العربية والإقليمية والتطورات والأخطار التي تحيط بالوطن العربي في ظل وجود العديد من الأزمات داخل الدول العربية وسبل دفع وتطوير منظومة العمل العربي المشترك.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة