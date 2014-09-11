حمد بن عيسي أثناء لقائه لعمرو موسي : البحرين تقف ملكا وحكومة وشعبا إلى جوار مصر

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آلِ خليفة ملك مملكة البحرين السيد عمرو موسى مساء أمس وذلك بقصر الصخير بالبحرين، بحسب بيان أصدره اليوم المكتب الإعلامي لموسى.

رحب جلالة الملك بالسيد عمرو موسى بمناسبة زيارته للمملكة بدعوة من معهد السلام الدولي وجمعية الصحفيين البحرينية، مشيدا بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البحرين ومصر مثمنا المواقف المشرفة لمصر تجاه مملكة البحرين ودورها الريادي في خدمة قضايا الأمة العربية وتوحيد المواقف العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وأكد الملك أن البحرين تقف ملكا وحكومة وشعبا إلى جوار مصر، وأن العالم العربي صح ما صحت مصر، ويجب أن نعمل جميعاً حتى تعود مصر إلى مكانها ومكانتها في المنطقة والعالم.

ومن جانبه أكد موسى أن مصر ماضية في إعادة البناء، وأن النجاحات التي تحققت بالفعل من كتابة دستور عصري يليق بالقرن الحادي والعشرين، وانتخاب رئيس جديد يلتف حوله الشعب، تدفع بمصر نحو الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق وإجراء الانتخابات النيابية.

وجرت مناقشة عدد من المستجدات العربية والإقليمية والتطورات والأخطار التي تحيط بالوطن العربي في ظل وجود العديد من الأزمات داخل الدول العربية وسبل دفع وتطوير منظومة العمل العربي المشترك.

أ ش أ