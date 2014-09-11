​بالصور… لقاء للطلاب المستجدين بآداب المنيا

عقدت كلية الاداب بجامعة المنيا للطلاب المستجدين وأولياء الأمورلقاءات طلابية بحضور الدكتور أحمد فاروق الجهمى القائم بأعمال عميد الكلية وذلك يومى 8و9 من سبتمبر الجارى، بالتزامن مع توقيع الكشف الطبى على طلبة وطالبات الكلية الجدد .

ويأتى ذبك فى إطار توجيهات الدكتور جمال ابو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا والدكتور احمد كامل نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون النعليم والطلاب بكسر حاجز الرهبة للطلاب المستجدين المقبولين بكليات الجامعة هذا العام والتعريف بأفسام الكليات والنشطة الطلابية بعقد لقاءات بين قيادات الكليات واعضاء هيئة التدريس بكل كلية اثناء انعقاد توقيع الكشف الطبى للطلاب .

تناول الدكتور الجهمى خلال اللقاءات تاريخ الكلية وشروط الالتحاق بالأقسام ،وكيفية دفع المصروفات ، وإجراءات التحويل من الانتساب إلي الانتظام .

> وأكد الدكتور احمد علي ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة عن طريق إدراة رعاية الطلاب بالكلية حيث هي الطريق الشرعي والوحيد لممارسة تلك الأنشطة ويحذر ممارسة أي أنشطة لاتتبع إدارة رعاية الطلاب .

فى سياق اللقاءات قام الدكتور الجهمى بالإجابة علي جميع تساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم مما طرج الطمأنينة في قلوبهم وتم توزيع استمارة رغبات للأنشطة علي الطلاب ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن الأنشطة الطلابية بالكلية وكيفية المشاركة بها وكيفية الحصول علي أعانة صندوق التكافل الاجتماعي،

> و في نهاية اللقاء توجه سيادته بالشكر للطلاب وأولياء الأمور كما تقدم بالشكر لإدارة رعاية الطلاب بالكلية للإعداد والتنظيم لهذين اللقاءين .