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الطيران اليمنى يغير على مواقع الحوثيين في الجوف لليوم الخامس

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الطيران اليمنى يغير على مواقع الحوثيين في الجوف لليوم الخامس الطيران اليمنى يغير على مواقع الحوثيين في الجوف لليوم الخامس

ارشيفية

قامت الطائرات الحربية اليمنة اليوم الخميس عدة غارات على مواقع الحوثيين في منطقة الغيل بمحافظة الجوف /143 كيلومترا شمال شرق اليمن / لليوم الخامس على التوالى حيث تشهد المحافظة منذ أكثر من عشرة أيام معارك بين الحوثيين ومقاتلى حزب الإصلاح “الاخوان المسلمين ” ، والجان الشعبية بدعم من الجيش .

وتقوم ميليشيات الحوثيين بمحاولات للسيطرة على محافة الجوف وكادت أن تنجح في الإستيلاء على مديرية الغيل ولكن الطيران الحربى اليمنى قام في الايام الماضية بشن غارات أدت إلى تراجع هجمات الحوثيين كما قامت بايصال مساعدات عسكرية وجنود إلى المقاتلين .

وتفيد الأنباء الواردة من الجوف أن الجيش واللجان الشعبية أخرجوا الحوثيين من مواقع كانوا يتمركزون فيها كما تم قتل 10 من قيادات الصف الاول للحوثيين ..وبلغت خسار الحوثيين أكثر من 100 قتيل في الأيام الماضية .

ومنذ أن سقطت محافظة عمران في أيدى الحوثيين فى شهر يوليو الماضى وهم يحاولون دخول محافة الجوف ولكنهم فشلوا حتى الآن وألحقت بهم خسائر كبيرة منذ تدخل الطيران اليمنى في المعار ولا زالوا يحاولن السيطرة على مديرية الغيل الواقعة غرب مدينة الحزم عاصمة المحافظة .

 

أ ش أ

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