وزير الأوقاف للحجاج: من يرفع شعار سياسى بالمناسك ستتم محاكمته

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ان اى حاج سيرفع شعار سياسى فى الحج سيتم ترحيله ومحاكمته عند العودة الى مصر مؤكدا ان رعاية الدولة المصرية للحج تؤكد على انها دولة فى خدمة الاسلام الوسطى الصحيح والمعتدل فى مواجه الغلو والتشدد .. جاء ذلك خلال توديعه اول افواج حجاج قرعة القليوبية بمطار القاهرة الدولي اليوم الخميس .

واضاف وزير الاوقاف فى تصريحات صحفية له نسال الله ان يتقبل حج هذا العام من كافة المسلمين وان يسير موسم الحج على خير ما يرام ولا يعكر صفوه شئ , واكد جمعة على ان التثقيف الدينى الصحيح للناس هو افضل الطرق لمواجهة الارهاب والتطرف الفكرى وعلى الحجاج الا يكونوا مبذرين وهم يؤدون مناسك الحج والا يحملوا معهم من الحقائب والامتعة الا ما يلزمهم فقط عند الذهاب والعودة فالحج فرض وعبادة لله سبحانه وتعالى الذى نهانا عن التبذير والاسراف.