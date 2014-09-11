أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“ميت” يعود للحياة أثناء تغسيله بالدقهلية

Google+ Print
“ميت” يعود للحياة أثناء تغسيله بالدقهلية “ميت” يعود للحياة أثناء تغسيله بالدقهلية

صورة أرشيفية

شهدت،محافظة الدقهلية، أمس الأربعاء، حادثاً نادرا، حيث فوجئ أقارب متوف في حادث تصادم أثناء تغسيله بتحريك يده وعودته للحياة مرة أخرى .

وكان على صبرى محمد 30 سنة مقيم بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، قد اصيب في حادث دراجة بخارية مما ادى لإصابته بنزيف ونقل على اثره لمستشفى طلخا ومنها إلى مستشفى السلاب بالمنصورة، حيث أعلن الأطباء عن وفاته، وبدأ أهله في تجهيز مراسم الجنازة.

وأثناء القيام بتغسيله فوجئ الموجودون أثناء الغسل بتحرك يد المتوفى وعودة الحياة إليه، فتم نقله على الفور إلى مستشفى المنصورة العام الجديد “الدولى سابقا”.

ومن ناحيته أكد الدكتور اسامة عبد العظيم نائب مدير المستشفى أنه تم وضعه بغرفة العناية المركزة وأن حالته مستقرة حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا