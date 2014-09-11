“ميت” يعود للحياة أثناء تغسيله بالدقهلية

شهدت،محافظة الدقهلية، أمس الأربعاء، حادثاً نادرا، حيث فوجئ أقارب متوف في حادث تصادم أثناء تغسيله بتحريك يده وعودته للحياة مرة أخرى .

وكان على صبرى محمد 30 سنة مقيم بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، قد اصيب في حادث دراجة بخارية مما ادى لإصابته بنزيف ونقل على اثره لمستشفى طلخا ومنها إلى مستشفى السلاب بالمنصورة، حيث أعلن الأطباء عن وفاته، وبدأ أهله في تجهيز مراسم الجنازة.

وأثناء القيام بتغسيله فوجئ الموجودون أثناء الغسل بتحرك يد المتوفى وعودة الحياة إليه، فتم نقله على الفور إلى مستشفى المنصورة العام الجديد “الدولى سابقا”.

ومن ناحيته أكد الدكتور اسامة عبد العظيم نائب مدير المستشفى أنه تم وضعه بغرفة العناية المركزة وأن حالته مستقرة حتى الآن.