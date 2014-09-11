وزير التعليم العالى يستقبل رئيس وفد«اليونسكو» لبحث التعاون فى مجال التعليم

استقبل الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، الدكتور كيون تانج نائب المدير العام للتعليم باليونسكو والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة، لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التعليم العالى.

وأكد الوزير، سعى الوزارة لوضع استراتيجيات جديدة لمزيد من التعاون بين مصر واليونسكو، مشيراً إلى اهتمامه بربط برامج التعليم العالى بالصناعة وباحتياجات سوق العمل، وكذلك السعى لتطوير البحث العلمى ليخدم قضايا البيئة المحيطة ويضع حلولا لها، والتوسع فى التعليم التكنولوجى، والاستفادة من برامج إدارة مؤسسات التعليم العالى وتدريب القائمين عليها.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الأنشطة الخاصة باليونسكو، التي من المقرر مناقشتها خلال الاجتماع الذى تعقده المنظمة فى ديسمبر بأديس أبابا، بمشاركة وزراء التعليم العالى، ويتناول التحديات الجديدة، ووضع الأجندة الخاصة بالمنظمة للتعليم العالى خلال الـ25 عاما القادمة، واتفاقية معادلة الشهادات الجامعية بين الدول الافريقية.

ورحب الدكتور«عبد الخالق»، بالدعوة التى وجهها له السيد «تانج»، لحضور الاجتماع المقرر انعقاده باليابان فى نوفمبر، لبحث دور الجامعات والتعليم العالى فى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.

ومن جانبه أعرب «تانج»، عن ترحيبه الدائم بالتعاون مع مصر، مؤكدًا على إلتزام المنظمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمصر فى مختلف المجالات، سواء عن طريق المنظمة أو من خلال شركائها، لتنفيذ برامج الحكومة للنهوض بمجال التعليم، وأشار إلى أن جميع جهود اليونسكو تصب فى تطوير التعليم كأحد الأهداف المهمة للمنظمة.

حضر اللقاء الدكتور محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو، وسفير مصر الدائم لدى المنظمة.