المعارضة السورية تدعم الخطة الأمريكية لضرب «داعش» وتحث على التحرك ضد «الأسد»

رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بالخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الأربعاء، لضرب تنظيم «داعش» في سوريا، لكنه حث على التحرك أيضا ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلنت المجموعة، في بيان، أنها تدعم الخطة الأمريكية لشن ضربات جوية في سوريا وتدريب قوى معارضة، لكنها أوضحت أن «منطقة مستقرة وخالية من المتطرفين» تتطلب «إضعاف وإسقاط نظام الأسد القمعي في نهاية المطاف».

وكان الرئيس الأمريكي تعهد في خطاب كشف فيه خطته لمواجهة «داعش» بحرب «لا هوادة فيها» ضد التنظيم الذي أعلن «الخلافة» في مناطق واسعة في العراق وسوريا.

ومارس هذا التنظيم عدة تجاوزات بينها قطع رؤوس وصلب فيما تنتقد مجموعات سورية معارضة انتهاكاته وتفسيره المتطرف للإسلام.

وقال أوباما: «لن أتردد في التحرك ضد داعش في سوريا كما في العراق»، متعهدا بتقديم دعم إضافي للمعارضة السورية.

وقال الائتلاف السوري المعارض إنه «لطالما دعا إلى مثل هذا التحرك وحذر تكرارا من التهديد المتزايد الذي تشكله هذه المجموعة المتطرفة».

وأضاف البيان أن الجيش السوري الحر المعارض «يمكن أن ينجح، لكنه بحاجة للدعم اللازم الذي سيخوله تشكيل قوة يمكن الاعتماد عليها ومجهزة بشكل جيد».

لكنه حذر من أنه من الضروري «معرفة أن نظام الأسد يشكل أساس سبب العنف والوحشية ومبدأ الإفلات من العقاب السائد في سوريا».

وأضاف الائتلاف أن محاربة «داعش» فقط «لا يمكن أن يؤدي إلى منطقة مستقرة وخالية من المتطرفين».

وأضاف «إنما تتطلب إضعافا، وفي نهاية المطاف إسقاط نظام الأسد القمعي الذي يسعى إلى زعزعة استقرار دائمة لكل المنطقة من أجل هدف وحيد وهو البقاء في السلطة».