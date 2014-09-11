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وفاة ريتشارد كيل الشرير بنسختي «جيمس بوند»

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وفاة ريتشارد كيل الشرير بنسختي «جيمس بوند» وفاة ريتشارد كيل الشرير بنسختي «جيمس بوند»

ريتشارد كيل

توفي الممثل الأميركي ريتشارد كيل، الذي اشتهر بتجسيد شخصية “جوز” الشرير ذي الأسنان المعدنية في فيلمين من سلسلة أفلام “جيمس بوند”، بمشفى في كاليفورنيا عن 74عاما، حسبما قالت متحدثة باسم المشفى الأربعاء، وفقًا لم جاء بموقع سكاي نيوز.

كما أكد ستيفن ستيفنز وكيل الممثل الخبر أيضا، لكنه دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن سبب وفاة كيل.

وشارك كيل في فيلمي “الجاسوس الذي أحبني” عام 1977، و”مونراكر” عام 1979، وهما من سلسلة أفلام الجاسوسية “جيمس بوند”.

ورغم قيامه بأدوار مهمة في أعمال فنية أخرى مثل مسلسلي “رجل من نورث يو إن سي إل إي” و”ذي لونغست يارد”، تبقى شخصية “جوز” الأهم في مسيرة كيل.

وولد كيل في ديترويت، وبدأ مسيرته الفنية في الستينات بمسلسل “لارامي”، كما نشر سيرته الذاتية عام 2001 في كتاب”.

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