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إجلاء أربعة آلاف شخص تقطعت بهم السبل في باكستان بسبب الفيضانات

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إجلاء أربعة آلاف شخص تقطعت بهم السبل في باكستان بسبب الفيضانات إجلاء أربعة آلاف شخص تقطعت بهم السبل في باكستان بسبب الفيضانات

ارشيفية

أعلن مسئولون في باكستان اليوم أنه تم إجلاء نحو أربعة آلاف شخص بالمروحيات والزوارق، وذلك بعد أن تقطعت بهم السبل بسبب مياه الفيضانات الموسمية التي غمرت المزيد من القرى مؤخرا.

وقال الجيش الباكستاني – في بيان صادر عنه ونقلته “إيه بي سي نيوز” الأمريكية – “إن قواته قامت بتوسيع عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم “البنجاب”، خاصة بعد أن تسبب فيضان نهر “تشيناب” في إحداث أضرار كبيرة”.

وقد تسببت الفيضانات التي تشهدها باكستان حاليا في مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة العشرات الآخرين، بالإضافة إلى تشريد الآلاف.

يشار إلى أنه في عام 2010 شهدت باكستان أسوأ فيضانات في تاريخها، أسفرت عن مصرع نحو 1800 شخص وتضرر نحو 21 مليون نسمة.

 

أ ش أ

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