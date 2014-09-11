أمن المنيا يتمكن من استعادة موظف مخطوف وضبط الجناة بملوي‎

تمكنت وحدة مباحث بندر ملوي من استعادة موظف مخطوف وضبط خاطفيه بمدينة ملوي، حيث تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور قسم ملوي يفيد بخطف “سيد محمد علي” موظف بالسكة الحديد 38 سنة وطلب فدية 20 ألف جنيه من نجله كريم .

علي الفور قام اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق وعقب تقنين الإجراءات وبالفحص والتحري تبين أن تشكيل عصابي مكون من شخصين وامرأة قاموا بخطف الموظف واحتجازه بمنزل السيدة .

وتم الانتقال إلي مقر خطف الموظف وتحريره وضبط خاطفيه “عبد الله ريان أحمد ، محمد شحاتة علي ، أحكام عبد العزيز محمد ” وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة للتصرف .

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة .