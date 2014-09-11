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بالصور.. ضبط 4 سائقين يتعاطون المخدرات خلال حملة مرورية بالأقصر

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بالصور.. ضبط 4 سائقين يتعاطون المخدرات خلال حملة مرورية بالأقصر بالصور.. ضبط 4 سائقين يتعاطون المخدرات خلال حملة مرورية بالأقصر


> شنت إدارة مرور الأقصر حملة مكبرة بإشراف اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر بالاشتراك مع الأجهزة الفنية التابعة لمعامل مديرية الصحة بالأقصر لضبط قائدي المركبات المخالفين لنص المادة 76 فى قانون المرور “قياده تحت تاثير مخدر “.

تلقي اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر إخطارا من ضباط المرور يفيد بضبط سيد ابراهيم طه ابراهيم 40 سنة حاصل على دبلوم صنايع و مقيم قسم ثانى الغردقة البحر الأحمر حال قيادته السيارة رقم 3487 ط ر ب و محروس جمال عباس صالح سن 25 عاطل سائق و مقيم العشى دائرة مركز طيبة حال قيادته السيارة رقم 9145 ص ق ط وصغير احمد محمد حسانين سن 27 سائق و مقيم الشغب دائرة مركز اسنا حال قيادته السيارة رقم 14640 نقل الاقصر و محمد عبد الخالق راشد عثمان سن 43 موظف و مقيم المنشية البحرية قنا حال قيادته السيارة رقم 3623 ص ا ج .

 

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