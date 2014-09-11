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الخطوط الجوية السعودية توقف رحلاتها إلى اليمن

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الخطوط الجوية السعودية توقف رحلاتها إلى اليمن الخطوط الجوية السعودية توقف رحلاتها إلى اليمن

ارشيفية

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية عن توقف رحلاتها بصفة موقتة إلى اليمن، نتيجة للأوضاع السياسية السيئة التي تعيشها العاصمة صنعاء هذه الأيام.

وقال مساعد المدير العام التنفيذي للعلاقات العامة بالخطوط السعودية عبد الله الأجهر – لصحيفة “الوطن” السعودية اليوم الخميس – “إنه تم إيقاف رحلات الخطوط السعودية بصفة مؤقتة من الرياض وجدة إلى كل من صنعاء وعدن اعتبارا من يوم الاثنين الماضي”.

وأكد الأجهر أن السعودية سوف تستأنف رحلاتها إلى اليمن متى سمحت الظروف الحالية لخدمة حركة المسافرين بين البلدين الشقيقين.

 

أ ش أ

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