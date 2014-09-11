ماكين: هزيمة داعش اليوم أكثر صعوبة بسبب تقصير إدارة أوباما مع أزمة العراق

انتقد السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري جون ماكين ما أسماه “خطأ أوباما في التعامل مع حرب العراق”، محملا إياه مسؤولية الاضطرابات التي تشهدها سورية والعراق.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس، عن ماكين في تصريحات له لشبكة “سي إن إن”الأمريكية قوله :” كان خطأ الخروج من العراق بدون ترك قوات أمريكية على الأرض، كما حدث في البوسنة وكوريا الجنوبية ومناطق أخرى في الماضي”.

وأضاف ماكين أن “إلحاق الهزيمة بداعش اليوم أكثر صعوبة بسبب تقصير إدارة الرئيس أوباما في تعاملها مع الأزمة العراقية”.

وردا على انتقادات ماكين، قال المتحدث السابق باسم البيت الأبيض جاي كارني إن “الولايات المتحدة لا يمكن أن تبقي قواتها في العراق إلى الأبد”، مشددا على أن “الذين صوتوا على الرئيس أوباما قاموا بذلك بعد أن تعهد بإنهاء الحرب في العراق”.

وأكد كارني أن الاستراتيجية الأمريكية لمحاربة “داعش” ستنجح إذا التحقت دول سنية في المنطقة بالتحالف الدولي المحارب للإرهابيين.

أ ش أ