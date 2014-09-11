افتتاح «الوثبة للأراضي الرطبة» ومتنزه القرم الوطني للزوار

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أمس عن برنامجها لاستقبال الجمهور في المحميات البيئية الهامة في الإمارة، وذلك خلال مشاركتها بجناحٍ تفاعلي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2014، إذ سيتمكن الزوار من استكشاف التراث الطبيعي لأبوظبي ضمن ثلاثة نظم بيئية مهمة للتنوع البيولوجي المحلي وهي محمية الوثبة للأراضي الرطبة ومتنزه القرم الوطني وفي المستقبل القريب، محمية قصر السراب.

وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام للهيئة: «نحن بحاجة للبحث عن تجارب جديدة تعيدنا للتواصل مع الطبيعة في ظل حياة مدنية بعيدة عن نظمنا البيئية، إذ يقدم برنامج الهيئة للمحميات البيئية الطبيعية فرصة للجمهور في أبوظبي لتعزيز علاقتهم مع الطبيعة، من خلال زيارة المحميات الطبيعية لمعايشة رحلة طيور «الفنتير» (الفلامنجو الكبير) المهاجرة، واستكشاف غابات القرم ومشاهدة المها العربي في بيئته الطبيعية».

طيور

وتابعت : سيتمكن زوار محمية الوثبة للأراضي الرطبة من مشاهدة أكثر من أربعة آلاف من طيور «الفنتير» العائدة إلى المحمية بعد هجرتها إلى كازاخستان خلال موسم الصيف.

وقامت الهيئة، خلال موسم هجرة طيور الفنتير، بتطوير البنى التحتية وبناء مسارات للمشي ومناطق مخصصة لمشاهدة الحياة البرية ومركزاً لاستقبال الزوار، كما سيتمكن زوار المحمية التي تبعد مسافة 45 كيلومترا من مركز مدينة أبوظبي، من الاستمتاع بأنشطة مختلفة تشمل مشاهدة الطيور، والمشي، والقيام برحلات تعليمية، بالإضافة إلى التعرف على برنامج الهيئة لتتبع ومراقبة طيور «الفنتير»، الذي يستخدم طائرات بدون طيار وتكنولوجيا التتبع عبر الأقمار الصناعية لدراسة أعداد طيور «الفنتير» في أبوظبي، ومراقبة نمط هجرتها وإكثارها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية.

قوارب

وأضافت: المحمية الطبيعية الثانية، متنزه القرم الوطني، الذي يقع على الساحل الشرقي من مدينة أبوظبي، فيمكن استكشافها على متن قوارب التجديف التابعة لمنظمي الرحلات السياحية. وتغطي غابات القرم مساحة 19 كيلومتراً مربعاً وتوفر بيئة غنية لمختلف الأنواع البحرية والطيور.

وبالإضافة إلى بناء منصة لقوارب التجديف والممرات الأرضية والمائية، وتوفير رحلات تعليمية، ستقوم الهيئة بمراقبة جميع الأنشطة داخل المتنزه لضمان استمتاع الزوار بالطبيعة الخلابة دون التسبب بأي إزعاج للحياة الفطرية، كما تعتبر محمية قصر السراب المنطقة المحمية الثالثة، والتي ستفتح أبوابها في وقت لاحق، موطناً لبرنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي، الذي يساهم في مساعدة تعافي حيوانات المها من حافة الانقراض. سيتعرف زوار المحمية على برامج الهيئة لحماية الحياة الفطرية المحلية في أبوظبي والتي تشمل المها والغزلان والزواحف والنباتات.

مناطق

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة: «تدير الهيئة عدة مناطق محمية تساهم في حماية التنوع البيولوجي في البر والبحر والجو، وتغطي أكثر من 13 بالمئة من المساحة الكلية لإمارة أبوظبي. وفي ظل استمرار الهيئة بحماية المناطق المحمية، يأتي افتتاح المحميات البيئية الثلاثة بهدف تعزيز وعي المجتمع المحلي وزيادة تقديرهم لقيمة تراثنا البيئي».

وتشجع الهيئة جميع زوار المحميات البيئية الطبيعية على مشاركة أفكارهم ومقترحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة البيئة – أبوظبي وموقعها الالكتروني. وتلتزم الهيئة بالعمل المستمر على تطوير وتعزيز برنامج المحميات البيئية الطبيعية وعلى المدى البعيد لتوفير أفضل تجربة لزوارها.

وأكدت رزان مبارك أن مسؤولية رعاية وحماية البيئة تقع على عاتقنا جميعاً، ويمكننا المحافظة عليها إذا عملنا يداً بيد. ونحن ندعو الزوار للمساهمة معنا في الحفاظ على تراثنا الطبيعي من خلال زيارة محمياتنا البيئية وتقديم المقترحات حول كيفية تعزيز وتطوير تجربتهم خلال هذا الزيارة».

استكشاف

يمكن للراغبين في استكشاف المحميات البيئية الطبيعية التسجيل المسبق لزيارة أحدى هذه المواقع في جناح هيئة البيئة – أبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أو من خلال موقعها الالكتروني ead.aewww..