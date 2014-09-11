دبي العطاء تطلق مبادرة التطوع حول العالم

أطلقت دبي العطاء مبادرة التطوع حول العالم 2014، لتقدّم لأفراد مجتمع الدولة فرصة الالتحاق بفريق دبي العطاء في نيبال لبناء مدرسة، وتعد مبادرة التطوع حول العالم أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها نشاطات دبي العطاء في إشراك المجتمع المحلي.

وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، إن مبادرة التطوع حول العالم 2014 ستكون تجربة فريدة، من شأنها أن تغيّر حياة المتطوعين المشاركين الذين سيتعرفون إلى الحياة اليومية في نيبال، ويحظون بفرصة المساهمة بشكل كبير في توفير التعليم للأطفال النيباليين، وعلى مدار أسبوع من التفاعل مع السكان وعيش الحياة المحلية، سيستطيع المتطوعون إدراك أهمية التعليم في تنمية المجتمع.

ظروف الحياة

وأُطلق برنامج التطوع حول العالم عام 2009، تماشياً مع رغبة دبي العطاء في إشراك المجتمع الإماراتي، ومنحهم الفرصة لرد الجميل. وهذا العام، تبحث دبي العطاء عن متطوعين يتجاوز عمرهم الواحد وعشرين عاماً، على أن يكونوا مقيمين في دولة الإمارات، ومحبين للعمل الاجتماعي، وقادرين جسدياً على أداء أعمال البناء والتكيّف مع ظروف العمل وروتين الحياة في القرية النيبالية. أما النشاطات التي تنتظر المتطوعين في موقع المدرسة، فهي الحفر والرفع والغربلة ومزج الإسمنت وصناعة الطوب وحمل المياه وربط حديد التسليح.

وإضافة إلى نشاطات البناء، سيتمكن المتطوعون من الاستفادة من ورش عمل تعليمية وتثقيفية، وخلال هذه الفترة، سيقيم المتطوعون في أماكن قريبة من موقع المدرسة والمجتمع الذي يستفيد من المشروع.

معايير السلامة

وسيترأس فريق المتطوعين طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، بالإضافة إلى فريق عمل دبي العطاء الذي سيشرف على المشروع، ويرشد المتطوعين أثناء العمل، ويضمن معايير السلامة، ويشارك في بناء المدرسة أيضاً. وتجدر الإشارة إلى أنّ الفريق المعني ببناء المدرسة يضمّ محترفين سيوجهون المتطوعين في الموقع، حرصاً على ضمان بيئة عمل فاعلة وآمنة.

وسيشكّل المشروع فيلماً وثائقياً ستنتجه دبي العطاء لتوثيق التغيير الذي يحدثه المجتمع الإماراتي في البلدان النامية، ويوفّر الفيلم الوثائقي الذي يظهر فيه المتطوعون خلال عملهم، قصة عن المساهمات الكبيرة التي يقدمها مجتمع الإمارات، وسوف يصدر الفيلم بدايةً بعرض خاص للمتطوعين وعائلاتهم.

ترشيحات

وستختار دبي العطاء خمسين مرشحاً، ومن ثم ستجري مقابلات فردية مع كل واحد منهم، لتختار 15 متطوعاً في نهاية المطاف، ليسافروا إلى نيبال. وقبل تاريخ السفر، سيحصل المتطوعون على معلومات موجزة عن الوضع في نيبال من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب لمحة عامة عن النشاطات التي سيتم تنفيذها كجزء من عملية بناء المدرسة. وسوف يتم وضع 15 متطوعاً إضافياً في لائحة انتظار، في حال عدل أحد المتطوعين المختارين عن المشاركة أو لم يتمكّن من السفر.

رسوم ونفقات

ستتكفل دبي العطاء بتغطية كافة الرسوم والنفقات من تنقلات ومصاريف ورسوم التأشيرة والتلاقيح والسفر والإقامة والمأكولات والمشروبات ومستلزمات السفر، وعند إنجاز المشروع، سيحصل المتطوعون على شهادة تقدير.