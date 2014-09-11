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وزير الصحة: لا نقص في أدوية القلب والجلطات وألبان الأطفال

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وزير الصحة: لا نقص في أدوية القلب والجلطات وألبان الأطفال وزير الصحة: لا نقص في أدوية القلب والجلطات وألبان الأطفال

الدكتور عادل عدوي

نفي الدكتور عادل عدوي وزير الصحة السكان نقص فى الأدوية المستخدمة فى إذابة الجلطات و أدوية القلب و حديثي الولادة و المضادات الحيوية، مشيراً إلى أن هناك بعض الأصناف الدوائية كانت تعانى نقصاً فى بعض الأوقات وذلك بسبب تدنى الأسعار و قد تم توفيرها, اما البعض الآخر من الأدوية التي تعاني نقصا فلها مثائل متوفرة بالسوق .

وأضاف بأن ألبان الأطفال متوفرة و لا تعانى من أى نقص حيث أن المخزون الإستراتيجي من الألبان الخاصة بالمرحلة ” العمرية الأولى ” والتي تشمل حديثي الولادة و حتى 6 أشهر يكفى لمدة 7 أشهر ، و أن الألبان الخاصة بالمرحلة ” العمرية الثانية ” من عمر 6 أشهر وحتى العام الأول من عمر الطفل تغطى مدة 5 أشهر .

و أوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن مستحضر Anti – RH كان يعانى نقصاً فى عدة شركات نظراً لانخفاض سعره و هو متوفر حالياً بعد استيراد 29 ألف فيال منه ، فيما يتوفر مستحضر Human albumin بالشركات المستوردة بكمية 11ألف فيال وجارى الإفراج عن 89 ألف و525 فيال وأن الصنف يغطي حاجة السوق حالياً .

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