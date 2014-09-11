لماذا فشلت الجزيرة؟

جاء حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بإلزام الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، بغلق وقطع إرسال قناة الجزيرة مباشر مصر وقناة رابعة، وعدم إذاعة أي من برامجها داخل البلاد مسانداً لحكم الجمهور المسبق في مقاطعته لقناة الجزيرة وأخواتها.

وكان الحكم متماشياً مع القرار المسبق للنايل سات بمنع إذاعة تلك القناتين ، لما تم انتهاكه من معايير و أصول للمهنة.

انتهكت قناة الجزيرة مباشر مصر أخلاقيات المهنة خاصاً في تغطية أحداث فض اعتصام ميداني النهضة ورابعة العدوية. ومنذ بدء ثورة الشعب المصري على الرئيس السابق محمد مرسي، وأخذت هذه القناة منهجًا واضحًا شديد التحيز لحكومة مرسي وسياستها رافضة نقل الرأي الآخر مما تسبب في استنفار الشارع المصري.

و بالرغم من استمرارية نفاذ ومشاهدة قناة الجزيرة بسبب تداخل مناطق التغطية للأقمار الصناعية في المدار الثابت و المتزامن في منطقة الشرق الأوسط مما يتسبب في التقاط أطباق لإشارات الأقمار الصناعية الأخرى، إلا وأن القناة قد فشلت في كسب أو استعاده جمهورها نتيجة لتغطيتها الفجة وانحيازها السافر والإصرار على تضليل المشاهدين سواء بإذاعة صور أرشيفية أو من خلال إعطاء أرقام مغلوطة وفي بعض الأحيان مفزعة عن عدد الضحايا أو الجرحى. والتساؤل الأكبر هو ما هدف وجود قناة غير مصرية تهتم بالأحداث السياسية التي تحدث داخل مصرفقط؟

لا يمكن ترك ما تبثه الجزيرة مباشر مصر ورابعة وغيرهما من معلومات مغلوطة وخطب تحريضية تحت مسمى حرية الرأي والتعبير. فما يقومون به من تضليل و تزييف للحقائق يعتبر فوضى إعلامية بعيدة تماماً عن المهنية أو الحرية المسؤولة ولا يؤدي الاستمرار في بثهم إلا لمزيد من الفتنة وإشعال الموقف سوءًا، خاصة في مثل هذه الأوقات الحرجة فيجب أن تنحى الأجندات الخاصة جانباً ويقوم الإعلام بدوره بشكل منصف وعادل.

مكانة مصر وأهميتها السياسية والإستراتيجية في الشرق الاوسط هما السببان الرئيسيان لإنشاء كثير من القنوات والبرامج لتغطية أخبارها ولكن مع الفارق في أجندات وأهداف كل منها. فعلى سبيل المثال قناة العربية من مجموعة mbc ، قناة تعرض الأخبار بمختلف أنواعها ولكنها تتوخى الدقة والتوازن في عرض وجهات النظر المختلفة بدون التدخل في الشأن الداخلي، أما الجزيرة مباشر مصر، فهي قناة إخبارية تريد أن تؤثر في ظروف مصر الداخلية أثناء المرحلة الانتقالية لخدمة أهداف سياسية محددة.

خضوع العمل الإعلامي للضوابط التي تحافظ على دوره في تقديم تغطية متوازنة للأحداث من خلال عرض لمختلف وجهات النظر بموضوعية وعدم التخلي عن المهنية أو الاعتماد على الإثارة ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة أمر لا بد منه. و مثلنا مثل دول أوروبا التي تلتزم بالتوجيه الأوروبي" لتنظيم خدمات الإعلام المرئية والمسموعة" و الذي يحذر فيه من إذاعة خطب الكراهية والتحريض على العنف، كما ينص على مبادئ أخرى هامة مثل عدم التعرض لخصوصية الآخرين وضرورة حماية القصر وحق الوصول للمعلومات. انتهاك تلك الضوابط يؤدي إلى فرض عقوبات تدريجية تبدأ بإنذار وتنتهي بسحب ترخيص البث. كما تحذر مفوضية الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولة عن تنظيم الإعلام المرئي والمسموع ووضع ضوابط لمختلف القنوات من استخدام الخطب التحريضية التي تشجع على السلوك الإجرامي وتؤثر على أمن وسلامة المجتمع. فقد فشلت قناة الجزيرة قبل الحكم القضائي عندما نصبت من نفسها قيمة على مصر.