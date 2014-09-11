بالفيديو.. وزير التعليم العالي: تلقيت مقترحا من«الطلاب» بتشكيل «أمن ذاتي» لتأمين الجامعات

حذّر الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، الطلاب من ممارسة أي أنشطة سياسية داخل الجامعات، قائلًا: «إذا كانت هناك قلة مصرة على تنفيذ أجندات سياسية وحزبية داخل الجامعة، أقول لهم إننا لن نسمح لكم بذلك، وسوف نطبق القانون بكل حزم وحسم على الجميع».

وأضاف «عبد الخالق»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، الأربعاء، سألتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قريبا لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالتعليم في مصر، من بينها آليات إعادة الاستقرار إلى الجامعات مرة أخرى، قبل بدء العام الدراسي الجديد».

وقال «عبد الخالق»: على مدار الشهر ونصف الماضية عقدت لقاءات مع مئات الطلاب بمعهد إعداد القادة، واقترحت عليهم إقامة ورش عمل؛ للبحث عن حلول لوقف العنف بالجامعات، وتأمينها، وتابع «الطلاب اقتنعوا بكلامي، وقدموا لي مقترحات رائعة لتأمين الجامعات، أهمها تشكيل أمن ذاتي منهم، وأكدوا لي أنهم مستعدون للدفاع بأنفسهم عن الجامعات، والوقوف على البوابات لتأمينها».

وردًّا على تخوفات البعض من أن يؤدي تنفيذ هذا المقترح إلى وقوع اشتباكات بين الطلاب، قال: «نحن بالتأكيد لا نريد وقوع أي احتكاكات بين الطلاب، لكني أقول لمثيري الشغب إن هناك العديد من الطلاب الذين يرفضون ممارستك، ولا تجعلهم يقفون أمامك»، على حد تعبيره.

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