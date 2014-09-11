أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. وزير التعليم العالي: تلقيت مقترحا من«الطلاب» بتشكيل «أمن ذاتي» لتأمين الجامعات

Google+ Print
بالفيديو.. وزير التعليم العالي: تلقيت مقترحا من«الطلاب» بتشكيل «أمن ذاتي» لتأمين الجامعات بالفيديو.. وزير التعليم العالي: تلقيت مقترحا من«الطلاب» بتشكيل «أمن ذاتي» لتأمين الجامعات

حذّر الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، الطلاب من ممارسة أي أنشطة سياسية داخل الجامعات، قائلًا: «إذا كانت هناك قلة مصرة على تنفيذ أجندات سياسية وحزبية داخل الجامعة، أقول لهم إننا لن نسمح لكم بذلك، وسوف نطبق القانون بكل حزم وحسم على الجميع».

وأضاف «عبد الخالق»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، الأربعاء، سألتقي بالرئيس عبد الفتاح ، قريبا لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالتعليم في ، من بينها آليات إعادة الاستقرار إلى الجامعات مرة أخرى، قبل بدء العام الدراسي الجديد».

وقال «عبد الخالق»: على مدار الشهر ونصف الماضية عقدت لقاءات مع مئات الطلاب بمعهد إعداد القادة، واقترحت عليهم إقامة ورش عمل؛ للبحث عن حلول لوقف العنف بالجامعات، وتأمينها، وتابع «الطلاب اقتنعوا بكلامي، وقدموا لي مقترحات رائعة لتأمين الجامعات، أهمها تشكيل أمن ذاتي منهم، وأكدوا لي أنهم مستعدون للدفاع بأنفسهم عن الجامعات، والوقوف على البوابات لتأمينها».

وردًّا على تخوفات البعض من أن يؤدي تنفيذ هذا المقترح إلى وقوع اشتباكات بين الطلاب، قال: «نحن بالتأكيد لا نريد وقوع أي احتكاكات بين الطلاب، لكني أقول لمثيري الشغب إن هناك العديد من الطلاب الذين يرفضون ممارستك، ولا تجعلهم يقفون أمامك»، على حد تعبيره.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»