الكهرباء: لابد من مشروع «نووي» لحل الأزمة.. والطاقة الشمسية وحدها «لا تكفي»

قال الدكتور إبراهيم العسيري مستشار وزير الكهرباء للطاقة، إن التوسع العمراني والتقدم الاقتصادي وتعويض العجز في الكهرباء، يتطلب تدشين مشروع الطاقة النووية السليمة.

وأضاف «العسيري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ممكن» المذاع على فضائية «سي بي سي»، الأربعاء، قائلا: «البديل للطاقة النووية هو الاعتماد على الغاز الطبيعي أو الفحم في إنتاج الطاقة».

وأوضح أن الطاقة الشمسية وحدها لا تكفي أي دولة، مشيرًا إلى اعتماد ألمانيا على الفحم بنسبة 48%، والغاز الطبيعي بنسبة 24% في توليد الكهرباء، رغم كونها أكبر الدول إنتاجا للطاقة الشمسية.