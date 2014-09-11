«تنفيذي المنيا» يشكل لجنة لفحص زوايا ومساجد على مزلقانات السكة الحديد

قرر المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا تشكيل لجنة من مديرية الأوقاف والأزهر ورؤساء المدن والأملاك والري، لفحص المواقع الخاصة بالزوايا والمساجد على شريط السكة الحديد لتحديد إمكانية نقلها إلى أماكن بديلة حال كونها تعوق الرؤية وتعرض حياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أسامة متولي، مدير الأمن في المنيا.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على عدم السماح بأي تعيينات بعقود مؤقتة إلا إذا كان هناك احتياج حقيقي للعمالة ويتم اختيار الأجدر والأكفاء للوظيفة عبر لجنة يتم تشكيلها، مؤكدا على ضرورة الحزم الشديد في منع الانتقالات والإجازات عقب بدء العام الدراسي الجديد حفاظا على استقرار العملية التعليمية، إلى جانب ضرورة مراعاة العدالة في توزيع المعلمين.

بدوره، قال مدير الأمن إن بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات خلال الفترة الحالية تزيد لدينا الإصرار على بذل المزيد من الجهد وتحقيق نجاحات أكبر».

كما أشاد بـ«دعم المحافظ واهتمامه بتلبية كافة احتياجات الأجهزة الأمنية» مؤكدا على أهمية الإخلاص في العمل لتخطي المرحلة.