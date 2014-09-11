محافظ الغربية يحيل مدير مستشفى سمنود المركزي للتحقيق بعد جولة مفاجئة

قرر اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، إحالة الدكتور عبدالحميد أبو سالم، مدير مستشفى سمنود المركزي، والدكتورة نزيهة فوزي عبدالوهاب، مدير الإدارة الصحية بسمنود، للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل وسوء حالة النظافة العامة بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ وتفقد جميع أقسام المستشفى للوقوف على سير العمل والخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، حيث التقى بهم واطمأن على حالتهم الصحية.

وأصدر توجيهاته لمسؤولي الأقسام بالمستشفى بالمتابعة المستمرة للحالات وحل المشكلات الصحية المتعلقة بهم، وعدم تكليف المريض أعباء مالية اضافية وصرف الأدوية اللازمة لهم من صيدلية المستشفى بالمجان.

ووعد المحافظ بزيارة أخرى للمستشفى في 25 سبتمبر الجاري واعتبر هذه المدة مهلة لإدارة المستشفى كي تتلافى كل السلبيات والملاحظات بالمستشفى وخاصة في مجال النظافة العامة داخل الأقسام وسوء حالة دورات المياه، وإصلاح الأجهزة المعطلة والنهوض بالخدمة الصحية.