استئناف محاكمة 188 متهمًا بـ«مذبحة كرداسة» اليوم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الخميس، محاكمة 188 متهمًا إخوانيًا في قضية «مذبحة مركز شرطة كرداسة»، والتي أسفرت عن قتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة.

وكانت هيئة المحكمة قررت تأجيل الجلسة السابقة إلى، الخميس، لتعذر حضور المتهمين إلى قفص الاتهام.

والنيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.