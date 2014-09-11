أمريكا تنوي تحذير تجار التجزئة من مواد تستخدم في صنع متفجرات

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أمس الأربعاء، إن الحكومة تنوي أن تقدم لتجار التجزئة بالولايات المتحدة قائمة بالمواد التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات وستطلب منهم الانتباه لأي سلوك مريب وذلك بهدف مكافحة الإرهاب المحلي.

وأضاف الوزير جيه جونسون عشية الذكرى الثالثة عشر لهجمات 11 سبتمبر أن ما تسمى بالهجمات المحلية مثل تفجير ماراثون بوسطن العام الماضي هي الأصعب على الرصد والأكثر قلقا بالنسبة له.

وقال إن وزارته ستصدر نصيحة عامة لتجارة التجزئة هذا الأسبوع تحدد فيها المواد وما يتعين عليهم ملاحظته في السلوك المريب لأي شخص يشتري كميات كبيرة من تلك المواد.

وكانت قنابل محلية الصنع وضعت في أواني للطهي بالبخار المضغوط عند خط النهاية لسباق بوسطن في 15 أبريل 2013، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 176 آخرين في أسوأ هجوم على الأراضي الأمريكية منذ 11 سبتمبر 2001.

رويترز