تعرّفي إلى الحماية الأفضل لعينيك من الأشعة فوق البنفسجيّة

تعرف فئة قليلة من الناس أن بعض العدسات اللاصقة الحديثة تساهم في حماية العين من أضرار أشعّة الشمس .

"سيدتي نت" يعرّفك على هذه الخاصيّة في بعض صنوف العدسات اللاصقة الرائجة أخيراً.

تستطيع العدسات اللاصقة من "أكيوڤيو"، مثل DAY ACUVUE® TRUEYE® أن:

_ تمنع أكثر من 98٪ من الأشعة فوق البنفسجيّة.

_ تحجب أكثر من 85٪ من الأشعة فوق البنفسجية (أ)، حتى في أثناء أيّام الصيف شديدة الحرارة، وهذه الأخيرة تميّز خصوصاً منطقة الشرق الأوسط.

ويمكن للمصابين بأمراض العين تجنّب مضاعفات العدسات اللاصقة، شريطة اتباع نصائح اختصاصي العيون، بخصوص قواعد النظافة الأساسيّة، والإرشادات السليمة حول وضع وإزالة العدسات اللاصقة.

وبدورها، يمكن أن تشكّل العدسات اللاصقة بأنواعها بديلاً جذّاباً للنظارات، فهي تقدّم رؤيةً واضحةً ومريحة للفئات كافة، وفي المناسبات المختلفة، سواء تعلّق الأمر في التمرين الرياضي، أو في عشاء، أو حتى في المكتب حيث يتوفّر المكيّف...

وتستطيع العدسات اللاصقة المخصّصة للاستخدام مرّة واحدة أن تصحّح بعض مشكلات النظر، مثل قصر النظر، أو بعد النظر، أو اللابؤرية (الاستجماتزم).

وتستهل الخطوة الأولى، عند الرغبة في اعتمادها بدلاً من النظارات، في زيارة اختصاصي العيون ، الذي سيساعدك في اختيار العدسات اللاصقة المناسبة لأسلوب حياتك، كما سيعرّفك إلى النصائح المتعلّقة في كيفية استخدامها والعناية بها، ما سيجعلك تشعرين بالثقة والراحة في أثناء استخدامك العدسات اللاصقة في الأوقات الخاصّة من حياتك اليومية.

ومن المستحسن زيارة اختصاصي العيون للحصول على كل المعلومات التي تحتاجينها عند اتخاذ قرارك في تصحيح النظر، والتعرّف إلى الإمكانات التي تتمتع بها العدسات اللاصقة في جعل أسلوب حياتك يتمتع بالحرية والمرونة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يستغرق التعوّد على وضع هذه العدسات سوى بضع دقائق، ومع الممارسة ستصبحين "خبيرة" في وضع وإزالة عدسات عينيك .