وائل كفوري يعايد ابنته على طريقته الخاصّة

عايد النّجم اللبناني وائل كفوري ابنته الوحيدة ميشال بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر صورة له على صفحته الخاصّة في موقع "تويتر" مع قالب من الحلوى، كُتب عليه "أميرتي ميشال".

وعبّر كفوري عن مشاعره اتجاه ابنته بكلمات مؤثرة قائلاً: "أول مرة بكون بعيد عنك وبِ ليلة عيدك، يا قلبي، وحبي الوحيد، سامحيني، بسلك..إيدك".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"