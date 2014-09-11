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وائل كفوري يعايد ابنته على طريقته الخاصّة

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وائل كفوري يعايد ابنته على طريقته الخاصّة وائل كفوري يعايد ابنته على طريقته الخاصّة

الأربعاء 10-09-2014 23:41

عايد النّجم اللبناني وائل كفوري ابنته الوحيدة ميشال بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر صورة له على صفحته الخاصّة في موقع "تويتر" مع قالب من الحلوى، كُتب عليه "أميرتي ميشال".

وعبّر كفوري عن مشاعره اتجاه ابنته بكلمات مؤثرة قائلاً: "أول مرة بكون بعيد عنك وبِ ليلة عيدك، يا قلبي، وحبي الوحيد، سامحيني، بسلك..إيدك".

 

 

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