شاروخان وكونال كابور يدعمان ضحايا فيضان جامو وكشمير

إنضم الممثل الهندي Kunal Kapoor إلى منظمة NGO الإنسانية التي تجمع حالياً التبرعات من أجل ضحايا الفيضانات التي ضربت جامو وكشمير منذ أيام قليلة.

وقال Kapoor البالغ من العمر 36 عاماً: في هذه المنطمة، بدأت بجمع التبرعات من أجل الكارثة الطبيعية التي حلّت بالهند وتحديداً كشمير. الوضع أسوأ مما تتوقعون، فسكان تلك المنطقة بحاجة ماسة لمساعدتكم.

وأضاف: كل مساهمة مهما كانت صغيرة ستكون فعّالة بالتأكيد. يمكنكم الدفع نقداً أو بواسطة الشيكات، وحتى من خلال بطاقات الإئتمان.

ومن جهته قدّم النجم Shah Rukh Khan الدعم إلى مئات الأشخاص الذين إجتاحتهم الفيضانات، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي: ندعو ونصلي لوقف الفيضانات في كشمير في أقرب وقت.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات التي إجتاحت الشطر الهندي من إقليم جامو وكشمير بلغت 200 قتيلاً.

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