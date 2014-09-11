نبيلة عبيد: لن أتطرق لحياتي الخاصة في برنامجي

حسمت الفنانة نبيلة عبيد موقفها لناحية مدى طرقها إلى مواضيع عن حياتها الخاصّة وأزواجها في برنامجها الجديد، الذي تنوي تصويره بداية العام المقبل ليكون جاهز للعرض في رمضان.

وأكدت نبيلة في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنها لن تتطرف لمواضيع عن حياتها الخاصة، موضحةً: "ما قلته بأنني سوف أعرض مشواري الفنّي في حلقات البرنامج، تم فهمه أنني سوف أعرض مشوار حياتي الخاصة، فأؤكد أن حياتي الخاصّة خط أحمر".

وأضافت نبيلة عبيد: "سوف أكشف عن التفاصيل الدقيقة لعلاقتي بالمخرجين والفنانين منذ دخولي السّاحة الفنية، خصوصاً أنني أعرف قصص كثيرة عن نجوم ومطربين الزمن الجميل ستكون صادمة ومثيرة للجمهور العربي"، وتابعت: "ولكن هناك مشكلة تقابلني وهي البحث عن شبيهتي في الفن"، وأكملت: "قناة روتانا تعقد جلسات عمل تفصيلية معي للاتفاق على التفاصيل النهائية، خصوصاً أن هناك نيّة بالفعل لتصوير حلقاته في عدد من الدول العربية لانني عشت ذكريات كثيرة في بعض الدول وبالتحديد في لبنان والأردن.