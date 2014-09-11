منظمة الصحة العالمية تدعو لمكافحة «الضنك» في أمريكا اللاتينية

دعت منظمة الصحة في القارة الأمريكية، الذراع الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، دول أمريكا اللاتينية إلى مضاعفة الجهود ضد حمى الضنك، في وقت يجتاح فيه فيروس «إيبولا» غرب افريقيا.

وسجل في العام 2014 وحده «حوالى 850 ألف إصابة بحمى الضنك في كل القارة الأمريكية، وتوفي أكثر من 470 شخصًا من هذا المرض»، حسب منظمة الصحة في القارة الأمريكية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ودعت المنظمة جميع دول المنطقة «التي يوجد فيها ذباب ينقل الحمى، إلى مضاعفة الجهود من اجل التقليل من هذا العامل».

والدول الوحيدة التي لم يسجل فيها حتى الآن وجود حمى الضنك هي كندا وتشيلي والأوروجواي.