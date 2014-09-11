ضبط خادمة قبل بيعها مسروقات من شقة مخدومها‎ بالصاغة

تمكن المقدم أحمد عبد القادر رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعوة فهيمة محمد إبراهيم سن 25 خادمة ومقيمة محافظة الغربية حال تواجدها بمنطقة الصاغة دائرة القسم وبحوزتها برواز مرآة فضة وطبق فاكهة فضة تقدر قيمتهما بحوالي 100 ألف جنيه .

وكانت المتهمة في محاولة بيعهم، وبمناقشتها اعترفت بسرقتهما من داخل مسكن مخدومها المواطن محمود محمد سالم سن 74 بالمعاش ومقيم 6 أكتوبر بأسلوب المغافلة .

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف السرقة بعد فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .