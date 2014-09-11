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إصابة 3 شرطيين في اشتباكات مع سلفيين متشددين جنوب تونس

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أصيب 3 من عناصر الشرطة التونسية، مساء الأربعاء، في اشتباكات مع عناصر سلفية متشددة، بمركز شرطة مدينة «دوز» بمحافظة قبلي، جنوب غربي تونس.

وقال شهود عيان، إن الاشتباكات نشبت، إثر مهاجمة العناصر المتشددة مركز شرطة المدينة، ومحاولتهم إطلاق سراح زميل لهم، تم ضبطه من قبل الشرطة، لصدور بلاغ تفتيش بحقه.

ولفت الشهود إلى أن العناصر استخدمت خلال اشتباكهم مع أفراد الشرطة الزجاجات الحارقة وبنادق الصيد، وهو ما أدى إلى إصابة 3 عناصر من الشرطة، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

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