اللبن والزبادي والموز لنوم أفضل

كتب : سارة سعيد منذ 16 دقيقة

هناك عددا من الأطعمة التي يمكن تناولها لمساعدة الجسم على الاسترخاء والنوم، خاصة لمن يعانون من الأرق.

1- الزبادي: منتجات الألبان تمد الجسم بالكالسيوم، فنقصه يؤدي إلى صعوبة الغفوة والنوم.

2- الموز والحمص والسمك: فهم مصدر غني بفيتامين B6 الذي يساعد على إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم.

3- الحليب: فكوب من الحليب الدافئ قبل النوم يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

4- الكرنب واللفت: فتحتوي علة ى نسبة عالية من الكالسيوم مثل منتجات الألبان تماما، فيعزز مستويات الكالسيوم في الدم ويساعد على تحسين الدورة الدموية أثناء النوم.

5- منتجات القمح: كالخبز والشعير فهي غنية بمستويات عالية من الماغنسيوم، مما يساعد على النوم بشكل أفضل.