«السياحة» تنظم رحلة لوفد إيطالي إلى قناة السويس الجديدة

أعلن هشام زعزوع، وزير السياحة، إن الوزارة وهيئة التنشيط السياحي «تقوم من خلال المكتب السياحي المصري بروما بتنظيم رحلة تعريفية لوفد إيطالي من كبريات ممثلي الإعلام الإيطالي، بالإضافة إلى شخصيات من القطاع السياحي وشخصيات عامة من إيطاليا لمنطقة الساحل الشمالي (الإسكندرية-العلمين) لتسليط مزيد من الضوء على فرص الاستثمار هناك، خلال تواجدهم في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري».

وأضاف وزير السياحة، في مؤتمر صحفي، أنه «في إطار توجيهات القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار بمحور قناة السويس الجديد ستتضمن الرحلة المقررة للوفد زيارة تفقدية لمحور القناة الجديد، لما يمتلكه من عناصر جذب سياحي مميزة».

وتعد إيطاليا من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أنها دائمًا رائدة في الاستثمار بالمناطق السياحية المصرية، فضلًا عن أن لها استثمارات عديدة بالساحل الشمالي وبصدد عمل مشاريع استثمارية أخرى بالمنطقة.

كما أن هذه الزيارة تعتبر إلى جانب كونها رسالة طمأنة للسائحين بالأسواق الخارجية على استقرار الأوضاع الأمنية بالمناطق السياحية بمصر، فهي أيضًا تؤكد على وجود العديد من فرص الاستثمار في مصر وخاصة في المجال السياحي.